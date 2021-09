Vernissage – Bertrand Lavier “Unwittingly But Willingly” Le Consortium, 17 septembre 2021, Dijon.

Le Consortium, le vendredi 17 septembre à 18:00

Le Consortium Museum et le FRAC Bourgogne ont le plaisir de vous inviter au vernissage de “Unwittingly But Willingly”, présentation des œuvres de Bertrand Lavier des collections du Consortium Museum et du FRAC Bourgogne, vendredi 17 septembre de 18h à 20h. La réunion des œuvres de Bertrand Lavier dans les collections du FRAC Bourgogne et du Consortium Museum compose le plus important ensemble des œuvres de l’artiste en France. Réalisée, justement, via la réunion des quelques trente œuvres de ces deux collections, présentée du 17 septembre 2021 au 22 mai 2022 au Consortium Museum, l’exposition “Unwittingly But Willingly” pose un regard rétrospectif sur la carrière de l’artiste en présentant une trentaine d’œuvres emblématiques qui illustrent chacun de ses “chantiers”, réalisés depuis les années 1980 à aujourd’hui. Des objets peints aux Walt Disney Productions en passant par les superpositions d’objets, les œuvres de Bertrand Lavier interrogent notre rapport au réel et sa représentation. • Entrée gratuite, sans réservation. Bières offertes par Duvel Moortgat. • Vernissage le vendredi 17 septembre de 18h à 20h Renseignements : [[contact@leconsortium.fr](mailto:contact@leconsortium.fr)](mailto:contact@leconsortium.fr) / 03 80 68 45 55 Consortium Museum, 37 rue de Longvic – 21000 Dijon [www.leconsortium.fr](http://www.leconsortium.fr) Un pass sanitaire valide devra être présenté à l’accueil. Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du bâtiment. Photo : Bertrand Lavier, “Landscape Painting And Beyond”, 1979. Collection FRAC Bourgogne.

Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire valide et port du masque obligatoire.

Le Consortium Museum et le FRAC Bourgogne ont le plaisir de vous inviter au vernissage de “Unwittingly But Willingly”, présentation des œuvres de Bertrand Lavier de leurs deux collections.

Le Consortium 37 rue de Longvic, Dijon Dijon Côte-d’Or



2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00