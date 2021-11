Toulouse Centre d’animation Lalande Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Berlin avant après Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande, le jeudi 13 janvier 2022 à 18:30

Vernissage photographie ———————– **Gérard Soubiran** Le 3 octobre 2020, jour de la fête nationale, l’Allemagne fêtait le 30e anniversaire de la réunification. Retour en images sur ces trois décennies et au-delà, sur l’Allemagne divisée, sur le mur de Berlin, sur sa chute et sur le Berlin d’aujourd’hui.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

