VERNISSAGE Ateliers Photographie Recherche, Confirmé et ateliers Arts plastiques Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 23 juin 2022, Toulouse.

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le jeudi 23 juin à 20:00

Exposition ———- **Du jeu. 23 juin au mar. 30 août** ### Photographie Les ateliers photographie et arts plastiques du Centre culturel Saint-Cyprien présentent le fruit de leur travail de la saison. **Photographes sous influence :** « Puiser son inspiration dans l’oeuvre d’un peintre, d’un photographe, d’un sculpteur ou bien dans un courant plastique, pictural….Ne pas copier les artistes admirés mais emprunter leurs codes visuels, recomposer leurs motifs, leurs vocabulaires afin de les transposer et les transcrire en photographie. » Sylvie Fontayne **L’envers du décor** **:** « L’envers du décor, que nous ne voyons pas, forcément. Quelque chose de caché aux regards trop curieux, et pourtant essentiel. C’est ce que les adhérents de l’atelier confirmé se sont efforcés de photographier : ombres des théâtres et des passages clandestins, mystères des villes et des champs, visages enfouis que la lumière, à peine, dévoile. Autant de réels invisibles qui font aussi la belle matière du rêve. » Jean-Luc Aribaud ### Arts plastiques **Avec** Olga Vieco, Marie Melis et Hocine Allalou **Convergence :** Des travaux où chacun, en explorant des techniques variées et en choisissant celles qui correspondent le mieux à leur univers artistique, a développé une interprétation personnelle des sujets. Il est question ici de recherche de matière, de couleur et de composition. Ateliers d’Olga Vieco, Marie Melis et Hocine Allalou. **Vernissage** suivi d’une projection en plein air au Jardin Raymond VI **En lien avec l’exposition :** jeu. 23 juin à 21h45 au Jardin Raymond VI, projection d’une sélection des projets photographiques menés par Yutharie Gal-Ong, Omar Boukandil, Stéphane Redon, Arno Brignon, Jean-Luc Aribaud. **Saint Cyprien & Matou**

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



