Cucuron Cucuron Cucuron, Vaucluse Vernissage Atelier / Galerie Poussière d’Argent Cucuron Cucuron Catégories d’évènement: Cucuron

Vaucluse

Vernissage Atelier / Galerie Poussière d’Argent Cucuron, 6 août 2021, Cucuron. Vernissage Atelier / Galerie Poussière d’Argent 2021-08-06 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-06 21:00:00 21:00:00

Cucuron Vaucluse Cucuron 1er vernissage de l ‘atelier/galerie Poussière d’Argent

On peut y trouver les peintures de Valérie D’Onofrio, les sculptures en raku d’Alys Baillard,les soliflores , boites et coupelles de Quentin Calabrèse et l’atelier de bijoux de M-Laure Barras. marie-laure.barras@laposte.net +33 6 67 61 37 14 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cucuron, Vaucluse Autres Lieu Cucuron Adresse Ville Cucuron lieuville 43.77234#5.43971