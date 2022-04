Vernissage Animalia par l’artiste Sailev Honfleur, 1 mai 2022, Honfleur.

Vernissage Animalia par l’artiste Sailev Honfleur

2022-05-01 – 2022-05-01

Honfleur Calvados

Sailev expose à La P’tite Galerie des toiles naturalistes énigmatiques où s’expriment une vision du monde à la fois poétique et sévère. L’artiste peint une nature aux couleurs vives et aux formes foisonnantes tout en rappelant en filigrane la gravité de la crise climatique actuelle. De cette association résulte une série d’images symboliques, dont le but est d’initier chez le spectateur une contemplation rêveuse sur la nature et une réflexion sur notre rapport à elle.

+33 9 81 75 11 33 https://www.laptitegalerie.net/

Sailev

Honfleur

