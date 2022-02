Vernissage • Across the Policed World: A Transnocturnal Huayño Centre d’art contemporain, 4 mars 2022, Genève.

Centre d’art contemporain, le vendredi 4 mars à 18:00

L’exposition présente les fondements historiques de “Amaru’s Tongue: Daughter”, la première œuvre d’image en mouvement commissionnée à Chuquimamani-Condori et son frère Joshua Chuquimia Crampton. “Amaru’s Tongue: Daughter” est tourné en grande partie sur pellicule 8 mm, avec des séquences d’animation originales et une musique composée et interprétée par Joshua Chuquimia Crampton. Le film met en scène une cérémonie en l’honneur de la grand-mère défunte des artistes, Flora Tancara Quiñonez Chuquimia. Il détaille l’événement à travers des histoires de leur famille, issue de la communauté aymara, un groupe de nations autochtones dont les territoires s’étendent sur la Bolivie, le Chili et le Pérou. Une installation sonore et des photographies d’archives invitent le public à pénétrer dans l’atmosphère intime d’une cérémonie, offrant ainsi une introduction au film et témoignent d’une histoire plus large de la cérémonie. Une présentation donnée par Chuquimamani-Condori aura lieu le soir du vernissage à 19h30. Réservez votre place ici: [https://my.weezevent.com/presentation-chuquimamani-condori](https://my.weezevent.com/presentation-chuquimamani-condori) Chuquimamani-Condori est une artiste multidisciplinaire et musicienne appartenant à la nation Pakaxa-Aymara. Elle a publié de multiples disques salués par la critique, dont son plus récent vinyle ORCORARA 2010 (2020) paru sur le label avant-gardiste PAN. Plus d’informations sur l’exposition: [https://centre.ch/fr/exhibitions/chuquimamani-condori/](https://centre.ch/fr/exhibitions/chuquimamani-condori/)

Le Centre d'Art Contemporain Genève a le plaisir de présenter Across the Policed World : A Transnocturnal Huayño de l'artiste multidisciplinaire et musicienne Chuquimamani-Condori.

