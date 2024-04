Vernissage à la Galerie Namast’Art Galerie Namast’art Pertuis, vendredi 12 avril 2024.

La Galerie Namast’Art vous invite à son vernissage.

Exposition d’artistes contemporains de l’association Monart à la Galerie Namast’art. Le Printemps des Artistes ouvre la première saison en 2024 sur une floraison d’artistes talentueux déjà connus pour la plupart du Collectif de l’association Monart. De jeunes pousses très prometteuses d’artistes peintres, sculpteurs, portraitistes nous ont rejoint dans la caravane de la Galerie Namast’art au 90, rue de la Tour à Pertuis (84120). Après ST’ARTS 1 en 2022 et ST’ARTS 2 en 2023 associés aux 2 vides-ateliers d’Avril et Décembre 2023, nous lançons des expositions saisonnières dont cette cinquième exposition collective de Monartistes qui se tiendra du 7 au 21 Avril 2024 dans ce même lieu où nous avons creusé un sillon reconnu par les acteurs de la ville de Pertuis et environs. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de près sur les réseaux sociaux et qui nous soutiennent à toutes les occasions des visites et vernissages. L’univers de l’Art vous tend les bras…..Un pur bonheur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

