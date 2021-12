Vernissage 2 Art au Centre Genève Autre lieu, 17 décembre 2021, Genève.

Vernissage 2 Art au Centre Genève

Autre lieu, le vendredi 17 décembre à 19:00

RDV À 19H DANS LE HALL DE CONFEDERATION CENTRE Vernissage sous forme de parcours des six nouvelles vitrines des artistes invité.e.s à Art au Centre Genève : Body&Soul, Gregory Bourrilly, Elena Montesinos, Gina Proenza, Laura Thiong Toye, Baker Wardlaw. 21H PERFORMANCE Le vernissage sera suivi d’une performance de TMF/THAT GIRL with The Wild Panthers featuring work of Nagi Gianni & Sven Kreter. A 21h au 7 rue Pellegrino-Rossi. Plus d’informations sur art au centre genève : artaucentregeneve.ch

0

Art au Centre Genève vous invite vendredi 17 décembre à 19h pour le vernissage 2. Proposition d’un parcours de six nouvelles vitrines d’exposition ainsi qu’une performance.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T22:00:00