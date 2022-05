Vernissage 19/05 | Exposition collective “Nos EcoSystèmes” Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 19 mai au 16 juin le Centre Wangari Maathai propose l’exposition collective “Nos EcoSystèmes” regroupant 6 artistes de la création contemporaine. Vernissage le 19 mai à partir de 19h Exposition collective Nos EcoSystèmes Du 19>05 au 16>06 Avec

Grégory Chatonsky | Pascale Lefebvre | Bert Theis l Daniel Firman | Pierre-Oliver Arnaud | Gilles Delmas Nos EcoSystèmes est une exposition collective – regroupant sept artistes issus de la création contemporaine – qui donne à voir les interactions entre l’humain et le vivant. Quel rapport entretenons-nous avec la nature qui nous entoure ? Exposition en partenariat avec Le Fonds d’Art Contemporain – Ville de Paris, FMAC. Vernissage le jeudi 19 mai de 19h à 21h suivi d’un pot de convivialité En parallèle de l’exposition ■ Atelier de pratique artistique pour les 7/11 ans autour de la confection de Paysages rêvés – collage, peinture, pochoir – à la manière de Bert Theis

Information à venir bientôt | Gratuit & sur inscription à cpa.wangari@paris.ifac.asso

■ Sortie culturelle dans un musée ou un centre d’art, information à venir

■ visites tous les mercredis de 14h à 15h | gratuit Sur inscription à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris Contact : 0140096880 celia.ramat@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/events/365620805611074 https://www.facebook.com/events/365620805611074

Fonds d’art contemporain – Ville de Paris

