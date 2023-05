INSOLENT Made In Castle Place Festival INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE Vernioz Catégories d’Évènement: Isère

Vernioz INSOLENT Made In Castle Place Festival INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE, 1 juillet 2023 15:00, Vernioz. Un festival electro & hardmusic à 45 minutes de Lyon 1 et 2 juillet 1

https://www.instagram.com/castleplacefestival/ Insolent Made In Castle Place Festival aura lieu sur deux jours, le 1 & 2 Juillet 2023 sur la commune de Vernioz (Département 38 Isère/45minutes de LYON)

Nouveau Lieu, nouveau festival, mais toujours avec la même équipe qui a fait le succès du Castle Place Festival!

Programmation Musicale:

Samedi 01 Juillet 2023

All Style Music Electronic – le même principe que l’édition 2019 du CPF

Dimanche 02 Juillet 2023

100% Hard music – Hardstyle, Raw, Hardcore …

Voici la line-up complète:

Aftershock I Hysta I Maeva Carter I Rejecta I Siks I Zatox I 2TH I Baptiste Leonidas I Cantin Folgas I DJ Drap’s I FLRN I GABY I Tess Camus I John Klarxx Officiel I Louis Bongo I Lacarte I Strike Blood I Surprise Act Nous situer:

–

–

–

–

–

–

– Infos/Billetterie: www.castleplacefestival.com INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE ROUTE DES VILLAGES VERNIOZ 38150 Vernioz 38150 Isère Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Isère, Vernioz Autres Lieu INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE Adresse ROUTE DES VILLAGES VERNIOZ 38150 Ville Vernioz Departement Isère Lieu Ville INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE Vernioz

INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE Vernioz Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernioz/

INSOLENT Made In Castle Place Festival INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE 2023-07-01 was last modified: by INSOLENT Made In Castle Place Festival INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE 1 juillet 2023 15:00 INSOLENT Made In Castle Place Festival I VERNIOZ ISERE Vernioz

Vernioz Isère