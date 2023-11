Tribute Band Sting On The Night ESPACE MAURICE BEJART, 24 novembre 2023, VERNEUIL SUR SEINE.

ESPACE MAURICE BEJART (L-R-21-10978) PRESENTE CE SPECTACLE Concert Pop/Rock—————— TRIBUTE BAND STING ON THE NIGHT Vendredi 24 novembre 2023 – 21h Avec Anthony La Rosa, Yvan Descamps, Alexis Maréchal, Didier, Maxime Le Tribute Band Sting On The Night est né du goût commun d’amis musiciens pour la musique de Sting, leader emblématique du groupe ‘The Police’. Le projet se concentre sur la partie solo de la carrière du chanteur. Le groupe reprend, dans les arrangements originaux, les tubes qui ont jalonnés l’histoire solo de Sting comme «Englishman In New York», «Fields Of Gold», «Shape Of My Heart», «Russians» mais aussi des pépites méconnues comme «Seven Days». Bien sûr, de nombreuses références au power trio The Police viennent agrémenter le répertoire. Réservation PMR : 01 39 71 59 33 Tribute Band Sting On The Night Tribute Band Sting On The Night

ESPACE MAURICE BEJART VERNEUIL SUR SEINE 3, bd André Malraux Yvelines

