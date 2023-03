Pourquoi le général Sarrail a-t-il sa place à Verneuil ? Verneuil-en-Halatte Catégories d’Évènement: Oise

Verneuil-en-Halatte

Pourquoi le général Sarrail a-t-il sa place à Verneuil ?, 28 mars 2023, Verneuil-en-Halatte . Pourquoi le général Sarrail a-t-il sa place à Verneuil ? Rue Salomon de Brosse Verneuil-en-Halatte Oise

2023-03-28 20:30:00 – 2023-03-28 22:30:00 Verneuil-en-Halatte

Oise . Pourquoi une place de Verneuil porte-t-elle le nom du général Sarrail ? Roger Puff s’est penché sur la vie de ce grand militaire pour tenter de répondre à cette question. Y est-il parvenu ? Gratuit

Durée: 2h

Renseignements au 06 70 34 75 72

Conférence organisée par l’association Les Amis du Vieux Verneuil +33 6 70 34 75 72 https://lesamisduvieuxverneuil.overblog.com/ AVV

Verneuil-en-Halatte

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Verneuil-en-Halatte Autres Lieu Verneuil-en-Halatte Adresse Rue Salomon de Brosse Verneuil-en-Halatte Oise Ville Verneuil-en-Halatte Departement Oise Tarif Lieu Ville Verneuil-en-Halatte

Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil-en-halatte /

Pourquoi le général Sarrail a-t-il sa place à Verneuil ? 2023-03-28 was last modified: by Pourquoi le général Sarrail a-t-il sa place à Verneuil ? Verneuil-en-Halatte 28 mars 2023 Oise Rue Salomon de Brosse Verneuil-en-Halatte Oise Verneuil-en-Halatte

Verneuil-en-Halatte Oise