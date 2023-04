Rencontre Citoyennes Mobilités Mairie ou Salle Polyvalente, 3 mai 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

A l’occasion de ce temps d’échanges, un moment de convivialité autour de produits locaux vous sera proposé !.

2023-05-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-03 20:30:00. .

Mairie ou Salle Polyvalente

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of this time of exchange, a moment of conviviality around local products will be proposed to you!

Con motivo de este intercambio, ¡se le propondrá un momento de convivencia en torno a los productos locales!

Anlässlich dieses Austauschs wird Ihnen ein geselliges Beisammensein mit lokalen Produkten angeboten!

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule