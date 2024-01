DDP – Détection de potentiel – Secteur Industrie Agro-Alimentaire Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton, vendredi 19 janvier 2024.

DDP – Détection de potentiel – Secteur Industrie Agro-Alimentaire Atelier permettant de détecter le potentiel d’un candidat dans l’objectif de l’accompagner vers l’emploi et notamment dans une transition professionnelle vers le secteur de l’Industrie Agro-alimen… Vendredi 19 janvier, 09h00 Verneuil d’Avre et d’Iton

Atelier permettant de détecter le potentiel d’un candidat dans l’objectif de l’accompagner vers l’emploi et notamment dans une transition professionnelle vers le secteur de l’Industrie Agro-alimentaire. Ainsi seront repérées l’existence ou non d’habilités socles.

L’industrie agroalimentaire (IAA) est l’ensemble des activités industrielles qui transforment des matières premières issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. Ainsi, l’industrie alimentaire ne comprend pas l’agriculture qui élève les produits vivants, cultive les plantes et fruits, et les fournit à l’industrie agroalimentaire.

La France est la 5ème IAA (industrie agroalimentaire) mondiale.

Pour travailler dans les industries alimentaires, il existe toute une palette de formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur et correspondant à différents métiers (logistique, production, maintenance, qualité…).

9h00 – Accueil convivial des participants (Thé / Café)

9h15 – Présentation de l’industrie agro-alimentaire et du déroulé de l’atelier

9h30 – passation des tests et exercices

11h30 – Correction des tests et positionnement des entretiens pour la restitution des résultats.

Une pause de 15 min est prévue dans la matinée.

Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 Verneuil d'Avre et d'Iton Verneuil d'Avre et d'Iton Eure Normandie

Atelier #TousMobilisés