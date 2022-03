Festival du jeu : unis vers le jeu – 8e édition Salle des fêtes du Vernet (31) rue de la fontaine 31810 Vernet Vernet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Festival du jeu : unis vers le jeu – 8e édition Salle des fêtes du Vernet (31) rue de la fontaine 31810 Vernet, 16 avril 2022 14:00, Vernet. Samedi 16 avril, 14h00 Sur place Entrée libre, buvette bio et locale à disposition 05 62 23 53 02, https://www.cc-bassinauterivain.fr/festival-unis-vers-le-jeu-2022/, https://fb.me/BassinAuterivain 8e édition du Festival « Unis vers le jeu » : retrouvez toute la culture des jeux, des plus grands au plus petits, le 16 avril 2022 de 14h à 18h, à la salle des fêtes du Vernet. Entrée gratuite. 8e édition du festival du jeu « Unis vers le jeu » : retrouvez toute la culture des jeux, des plus grands au plus petits, le 16 avril 2022 de 14h à 18h, à la salle des fêtes du Vernet. L’entrée est gratuite. Le 16 avril 2022, la Communauté de Communes du Bassin Auterivain organise, en partenariat avec Léo Lagrange et le Foyer d’Auterive, le rendez-vous incontournable pour tous les mordus du jeu de Haute-Garonne : le festival du jeu « Unis vers le jeu ». C’est l’occasion de retrouver toute la culture des jeux sous toutes ses formes, à commencer par les jeux vidéo du moment, le rétrogaming, les jeux de bar sous forme de bornes d’arcade, les tournois FIFA, mais également les jeux de société, les jeux en bois, un jeu d’escrime, un espace petite enfance, un atelier de réalité virtuelle et plein d’autres surprises ! Un espace détente avec une buvette bio et locale vous permettra de profiter d’un moment de pause entre deux parties. Pour les plus joueurs, une tombola sera organisée. Venez tenter votre chance ! L’entrée est libre et gratuite. + d’infos ? Contactez-nous au 05 62 23 53 02

Adresse de la salle des fêtes : Rue de la Fontaine

