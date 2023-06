Les p’tits marmitons VERNEIL Caen, 30 juillet 2023, Caen.

Les p’tits marmitons 31 juillet – 18 août VERNEIL 10 jours (du 31 juillet au 09 août – du 09 au 19 août) Tarif journalier 165€

Ce séjour est destiné à des jeunes en situation de handicap de moyenne et bonne autonomie.

Petit village tranquille et rural de la vallée du Loir à la lisière de la forêt domaniale de Bercé, Verneil-le-Chétif est situé entre Le Mans, à 30 km au Nord, et Tours, à 40 km au Sud. Angers est à 50 km.

Chaque groupe fera ses choix parmi cet ensemble :

• Balades et découverte de la nature dans la forêt de Bercé,

• Visite du château de la Lude et de ses jardins paysagés,

• Journée au Zoo de La Flèche,

• Baignade au lac, pédalo et mini-golf à la base de loisirs de Mansigné,

• Visite du moulin de Rotrou,

• Découverte des grands oiseaux à la vallée des autruches,

• Visite de ferme pédagogique,

• Balades sur le chemin des bords du Loir.

