Haute-Loire . EUR 25 25 Initiation aux secrets des plantes comestibles. Découverte combinée de la nature et des plantes sauvages dans une ambiance conviviale et détendue.

Programme : balade de détermination des plantes et cueillette – apéritif réalisé avec la cueillette. marine.schmitt@passeuse-de-nature.fr +33 6 63 06 56 29 https://www.passeuse-de-nature.fr/ Verne Le Betz Lapte

