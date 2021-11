Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Vernacular Records x Matière /w Goldie B, Soul Edifice, LAZE, Messes Basses & G.ear La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Première collab Matiere et Vernacular Records Le concept c’est: – Plateau 100% local – Capacité intimiste Entrée gratuite —————– **Goldie B** (Omakase Recordings, Bi Pole) soundcloud.com/mbkong facebook.com/goldiebmusic **Soul Edifice** (Vernacular Records, Rinse France) soundcloud.com/therealsouledifice facebook.com/TheRealSoulEdifice **Messes Basses** (Vernacular Records, Increase The Groove)soundcloud.com/messesbasses facebook.com/Lil.Messbass **Laze** (Matiere, Caisson gauche) soundcloud.com/laze_music facebook.com/lazesound **G.ear** (Matiere) soundcloud.com/universe-of-gear facebook.com/universeofg.ear Entrée munie d’un pass sanitaire valide

Entrée libre

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

