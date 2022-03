Bourse solidaire aux Livres et aux Collections Salle des fêtes de la Chalotais Vern sur Seiche, 10 avril 2022 09:00, Vern-sur-Seiche.

Dimanche 10 avril, 09h00 Sur place 1€ minimum reversé à VTM 0683834170, https://philapostelbretagne.wordpress.com/bourse-aux-livres-et-aux-collections/

Bourse au profit des actions de Vern à Travers le Monde (VTM) à Madagascar et en Ukraine

Une démarche innovante : 3 associations, 2 projets, 1 Bourse aux livres et aux collections

VERN à TRAVERS le MONDE (VTM) est une association de Solidarité Internationale bien connue des Vernois. Les énormes besoins des populations défavorisées à Madagascar ou au Sénégal l’amènent à multiplier les actions de sensibilisation sur la Métropole rennaise.

Le PHILATELIC’CLUB Vernois réunit quant à lui des passionnés de philatélie et de numismatique, et souhaite se faire connaître davantage auprès du public.

PHILAPOSTEL BRETAGNE enfin, réunit les collectionneurs de notre belle région et leurs passions, organise réunions et manifestations autour du timbre, de la carte postale, des capsules … et est soucieuse d’élargir son audience.

Sensibiliser le public à la solidarité internationale, et promouvoir la philatélie et les collections, sont les deux projets qui animent au jour le jour ces trois associations de la métropole rennaise.

Et pourquoi ne pas partager nos idées, réunir nos forces, et réaliser des actions en commun ? C’est la démarche que nous avons eue pour vous proposer cette Bourse aux livres et aux collections, dimanche 10 avril 2022 à Vern sur Seiche.

Vous pourrez y acheter ou échanger timbres, cartes postales, capsules, livres et vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi que de nombreuses autres collections. Vous pourrez également vous informer sur les actions de nos associations, et même gagner des lots avec notre tombola gratuite chaque heure de la journée.

Alors Collectionnez solidaires, et venez nombreux nous rencontrer à cette occasion !

Entrée : 1€ minimum, reversé intégralement sur une action de

Vern à Travers le Monde – Gratuit pour les moins de 16 ans

Buvette – Champagne – Restauration rapide – Galettes-saucisse

Parking – Accès handicapés – Toilettes publiques

Renseignements : 06.83.82.41.70 ou sur

http://philapostelbretagne.wordpress.com

Salle des fêtes de la Chalotais Vern sur Seiche Salle des fêtes de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

dimanche 10 avril – 09h00 à 17h00