Les Fourberies de Scapin par la Cie Calonice Salle de la Chalotais, 12 décembre 2021 16:00, Vern-sur-Seiche.

Dimanche 12 décembre, 16h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379

Les Fourberies de Scapin par la Cie Calonice. Scapin, le valet. Géronte et Argante, les maîtres connus pour leur avarice. Octave et Léandre, les 2 fils qui veulent se marier et ont besoin d’argent. Scapin arrivera-t-il à soutirer de l’argent à leur père ? Théâtre ici et là! FETTAAR

Salle de la Chalotais Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

dimanche 12 décembre – 16h00 à 17h30