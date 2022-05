Welcome Compagnie Tout par terre Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Welcome Compagnie Tout par terre Le Volume, 14 mai 2017 16:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 14 mai 2017, 16h30 Sur place entrée libre acrobatie; jonglerie Dans le cadre du Week end à la rue organisé par les villes de Chantepie, Nouvoitou et Vern-sur-Seiche. Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations improbables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars on ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique au rythme toujours plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse des bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de fascination en envoûtement vers une fin bien explosive. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ dimanche 14 mai 2017 – 16h30 à 18h30

