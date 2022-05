Vern Volume 2017 : et le plancton Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern Volume 2017 : et le plancton Le Volume, 5 septembre 2017 14:00, Vern-sur-Seiche. 5 septembre – 18 octobre 2017 Sur place Gratuit, accessible à tous (jeunes enfants, groupes, personnes à mobilité réduite) 02 99 62 96 36, accueil.volume@vern-sur-seiche.fr, http://www.levolume.fr La biennale d’art contemporain Vern Volume, dirigée par Isabelle Henrion, accueille 8 artistes autour du rituel social de la fête. La 21ème édition de Vern Volume, biennale d’art contemporain de Vern-sur-Seiche, est dirigée artistiquement par Isabelle Henrion, commissaire d’exposition indépendante. Le projet est porté par la structure associative Vivarium, atelier artistique mutualisé. Dans le cadre de l’exposition “et le plancton”, huit artistes (Julien Boucq, Martin Creed, Nicolas Daubanes, Aurélie Ferruel & Florentine Guedon, Anaïs Hay, Francis Raynaud et Johanna Rocard) présenteront des œuvres inédites autour du rituel social de la fête. Pratiquée dans toutes les cultures et à tout âge, la fête apparaît comme lubrifiant social et régulateur des émotions collectives. L’exposition explore plusieurs notions doubles selon la dichotomie de la célébration : unicité & répétition, individu & collectif, éphémère & répétitif, visible & invisible, transgression & affirmation des limites. Le titre “et le plancton” est une référence au livre Vercoquin et le plancton de Boris Vian. Ce roman décrit une jeunesse adepte des surprises parties, prise dans un jeu répétitif de la séduction et de la transe, profondément superficielle, où les dialogues tournent en rond et dans le vide, miroir d’un monde administratif tout aussi creux. Le plancton est le nom générique donné aux organismes vivant en milieu aquatique, dde manière apparemment passive, évoluant en nuages aux formes indéfinies et changeantes. Il est ici utilisé en métaphore de l’étrange corps social mouvant formé par les participants à une festivité. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

