Vern Volume 2015 Le Volume, 5 septembre 2015 17:00, Vern-sur-Seiche. 5 septembre – 14 octobre 2015 Sur place Gratuit Exposition art contemporain La vingtième édition de Vern Volume rassemble des œuvres qui célèbrent la beauté du geste inutile et la poésie de l’absurde. Les processus de création sont fastidieux et démesurément compliqués, les matériaux pauvres et rendus méconnaissables par l’accumulation, les œuvres inlassablement détruites et reconstruites. Mais c’est avec gaieté que les artistes s’attellent à ces perpétuels recommencements, dont l’inutilité bouscule le système de valorisation de notre société. Il en résulte des œuvres désarmantes par leur approche décomplexée et joyeuse d’une société qui s’avère, elle aussi, démesurément compliquée.

Avec : Estelle Chrétien, Jacob Dahlgren, Jérémy Laffon, Vincent Mauger, Benoît Pype, Letizia Romanini, Stéphane Thidet, Anaïs Touchot.

Commissariat : Isabelle Henrion. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France

mardi 8 septembre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 9 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 9 septembre 2015 – 13h30 à 18h00

vendredi 11 septembre 2015 – 15h00 à 18h30

samedi 12 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

samedi 12 septembre 2015 – 13h30 à 16h00

mardi 15 septembre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 16 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 16 septembre 2015 – 13h30 à 18h00

vendredi 18 septembre 2015 – 15h00 à 18h30

samedi 19 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

samedi 19 septembre 2015 – 13h30 à 16h00

mardi 22 septembre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 23 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 23 septembre 2015 – 13h30 à 18h00

vendredi 25 septembre 2015 – 15h00 à 18h30

samedi 26 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

samedi 26 septembre 2015 – 13h30 à 16h00

mardi 29 septembre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 30 septembre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 30 septembre 2015 – 13h30 à 18h00

vendredi 2 octobre 2015 – 15h00 à 18h30

samedi 3 octobre 2015 – 10h00 à 12h30

samedi 3 octobre 2015 – 13h30 à 16h00

mardi 6 octobre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 7 octobre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 7 octobre 2015 – 13h30 à 18h00

vendredi 9 octobre 2015 – 15h00 à 18h30

samedi 10 octobre 2015 – 10h00 à 12h30

samedi 10 octobre 2015 – 13h30 à 16h00

mardi 13 octobre 2015 – 15h00 à 18h00

mercredi 14 octobre 2015 – 10h00 à 12h30

mercredi 14 octobre 2015 – 13h30 à 18h00

