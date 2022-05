Tout un monde Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Tout un monde Le Volume, 6 mars 2015 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 6 mars 2015, 20h30 Sur place Cadavre exquis d’objets pour plan cadastral. Tenez-vous prêts ! A l’attention des habitants de Vern-sur-Seiche

La comédienne Marina Le Guennec vous propose de venir déposer au Volume, dès le mois de janvier, des objets qui représentent votre logis. En février une carte, type plan cadastral géant, prendra place dans la Rue du Volume. Les objets s’y poseront selon leurs adresses. Ils seront aussi identifiés par une fiche qui vous sera proposée.

Et pour clore le tout, en mars la comédienne imaginera à partir de tous ces objets, qui font un monde, un spectacle qui ne sera joué qu’une fois. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 6 mars 2015 – 20h30 à 22h00

