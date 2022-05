Théâtre d’objets Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Théâtre d’objets Le Volume, 11 mars 2020 17:00, Vern-sur-Seiche. Mercredi 11 mars 2020, 17h00 Sur place Entrée payante (11€ – 8€ – 6€ – 5€) – Réservation conseillée accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 ENVAHISSEURS / Compagnie Bakélite Sommes-nous seuls dans l’univers ? Et bien non ! Les petits hommes verts débarquent sur notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ? La confrontation est inévitable. Nous assisterons à des apparitions de soucoupes volantes, à une invasion extraterrestre, au déploiement des forces armées, à la destruction des principales capitales mondiales… à la fin de l’humanité ? Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

