Vern-sur-Seiche Le Volume Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Tant bien que mal Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Tant bien que mal Le Volume, 29 avril 2022 20:30-29 avril 2022 21:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 29 avril 2022, 20h30 Entrée payante / Réservation obligatoire 0623109551, accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr Compagnie Mmm La Famille Vient en Mangeant : 15 ans après… la fratrie vient de perdre l’un des siens. La Famille s’organisait autour de la naissance. La suite s’organisera autour de la mort. La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change l’ordre des choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci. Tant bien que mal. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 29 avril 2022 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche