Stoïk Compagnie Les Güms Le Volume, 26 mars 2017 16:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 26 mars 2017, 16h30 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 7 ans. acrobatie cirque Dans le cadre de AY-ROOP – Temps Fort Arts du Cirque, du 17 mars au 1er avril 2017 sur Rennes Métropole. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, esthétique et comique. Un monde burlesque, ou l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ dimanche 26 mars 2017 – 16h30 à 18h00

