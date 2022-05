Spectacle “Goodbye Persil” Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Spectacle “Goodbye Persil” Le Volume, 2 octobre 2020 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 2 octobre 2020, 20h30 Sur place Entrée payante (11€-8€-6€-5€), réservation conseillée accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr, http://www.facebook.com/levolume.vernsurseiche Compagnie L’arbre à vache Une histoire intimiste en rue ! Le public installé sur les gradins tout autour d’un jardin pour enfants, une Twingo arrive et rode. Deux frères en sortent pour une mission spéciale. Une partition corporelle sans parole (ou très peu), avec du théâtre gestuel, de l’humour visuel, du clown sans nez rouge et des cascades burlesques, des effets spéciaux et du son : musiques, bruitages, mixages en direct. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 2 octobre 2020 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

