Spectacle "Accroche toi si tu peux" Le Volume, 16 octobre 2020 20:30, Vern-sur-Seiche

Entrée payante (11€-8€-6€-5€-3€)/Réservation conseillée
accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr

Compagnie Les invendus

C'est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l'absurde. Ils se soutiennent, s'accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment.

Le Volume
3 rue François Rabelais
35 770 Vern-sur-Seiche

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 16 octobre 2020 – 20h30 à 21h30

