Sois le sculpteur de ton existence par Florence Doléac Le Volume, 8 novembre 2017 19:00, Vern-sur-Seiche. 8 novembre – 23 décembre 2017 Sur place entrée libre Installation « Sois le sculpteur de ton existence » est un repas de fête-exposition revisité par le public invité à pratiquer le travail d’argile pendant le repas, autour du thème des arts de la table. Les œuvres seront ensuite présentées, traces de ce joyeux diner, en tant que sculptures de table. Les visiteurs de l’exposition seront invités à se mettre eux aussi à table, afin de contempler chaque œuvre de plus près, à la dévorer des yeux tout au plus. Nous laisserons ces traces, ainsi que les empreintes d’assiettes, de verre, de bouteilles etc…nous y lirons les traces anthropologiques contemporaines, d’une œuvre post Spoerrienne. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

