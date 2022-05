Soirée « Un chant dans la gorge » Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Soirée « Un chant dans la gorge » Le Volume, 20 novembre 2015 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 20 novembre 2015, 20h30 Sur place 20h30/ auditorium /entrée payante/ réservation conseillée/ tout public à partir de 7 ans Durée : 1h30 Spectacle – Chanson Une soirée de folies vocales autour de deux formes courtes : Zou et Tchikini sound.

Zou

Le public s’installe, clopin-clopan, il se presse…un brouhaha se laisse entendre : Nous, on est déjà là, sur les planches. On observe et puis surtout, on écoute. Ça commence à nous plaire …un silence… le spectacle commence !

http://www.sonsdetoile.fr/ Tchikini Sound

Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, 5 personnages hantés par leurs rencontres vous emportent du zouk au salon, de la plage à la valse et du coq à l’âne ! http://www.melimelodif.com/#!tchikini-sound/cjpg Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 20 novembre 2015 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Soirée « Un chant dans la gorge » Le Volume 2015-11-20 was last modified: by Soirée « Un chant dans la gorge » Le Volume Le Volume 20 novembre 2015 20:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine