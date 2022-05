Soirée Loufoque Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Soirée Loufoque Le Volume, 3 avril 2015 19:04, Vern-sur-Seiche. Vendredi 3 avril 2015, 19h04 Sur place attention décalage! Cher Public, nous allons vous gâter : comme tous les ans, nous vous concoctons une soirée complètement décalée, un moment de folie dans ce monde de brutes !

Laissez-vous aller, vous êtes en compagnie de la compagnie Thé à la Rue et du Théâtre irruptionnel.

Vous voulez vraiment vous faire plaisir : ne pensez pas à la dépense !!

(Apportez votre manteau et votre carnet de chèque)

http://www.thealarue.com/

http://irruptionnel.free.fr/Irruptionnel/Bienvenue.html apportez aussi votre tarte Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 3 avril 2015 – 19h04 à 22h07

