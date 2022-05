Soirée Compagnie Scopitone / Cendrillon et Blanche neige Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Soirée Compagnie Scopitone / Cendrillon et Blanche neige Le Volume, 5 octobre 2018 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 5 octobre 2018, 20h30 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 6 ans – Auditorium accueil.volume@vernsurseiche.fr, 0299629636 Théâtre d’objets Cendrillon: Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate et eau de javel, Cendrillon a autant de produits que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui passe ses journées à briquer, détacher, laver, aspirer, repasser et vider les cendriers. Elle aimerait que sa vie brille autant que l’argenterie mais ses demi-sœurs et sa marâtre ne semblent pas disposée à vouloir l’aider. Heureusement que sa marraine, la fée du logis, va lui permettre d’atteindre son rêve, rencontrer le prince charmant et devenir cette ménagère de moins de 50 ans … Durée : 30 minutes Blanche Neige: Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal… Durée : 20 minutes Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 5 octobre 2018 – 20h30 à 22h00

