Soirée cabaret dans le cadre du temps fort Arts du cirque Ay-roop Le Volume, 27 mars 2015 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 27 mars 2015, 20h30 Sur place Soirée de formes circassiennes courtes Une soirée conviviale autour de numéros de cirque dans une configuration intimiste.

Les artistes Benoît Fauchier, Jérôme Pont, Tanguy Simonneaux, Léo Rousselet, Antoine Terrieux et Julien Mandier présenteront des numéros d’acrobaties, jonglage et magie. Les disciplines et les agrès sont détournés par ces artistes virtuoses et ingénieux qui mettent la poésie au cœur de leurs numéros. Cette soirée unique sera un beau moment de découverte de la diversité et de la singularité du cirque d’aujourd’hui. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 27 mars 2015 – 20h30 à 22h00

