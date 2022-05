Soirée Banquet Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Soirée Banquet Le Volume, 17 novembre 2017 19:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 17 novembre 2017, 19h30 Sur place Entrée payante – Réservation conseillée 02 99 62 96 36 Spectacle Soyez le convive de cette soirée d’apparat ou les agapes seront agrémentées de propositions artistiques titillant votre sensibilité. Mettez-vous sur votre trente et un, tirez-vous à quatre épingles, le gueuleton sera curieux, et convivial. Chacun est invité à apporter sa spécialité culinaire festive. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 17 novembre 2017 – 19h30 à 21h40

Détails Heure : 19:30 - 21:40 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Soirée Banquet Le Volume 2017-11-17 was last modified: by Soirée Banquet Le Volume Le Volume 17 novembre 2017 19:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine