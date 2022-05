Soirée 2 spectacles Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée 2 spectacles Le Volume, 29 novembre 2019 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 29 novembre 2019, 20h30 Sur place entrée payante 02 99 62 96 36, accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr Dad is Dead / Beethoven métalo vivace Le Volume vous propose une soirée autour de deux spectacles (à partir de 12 ans) : DAD IS DEAD / MMFF – Mathieu ma fille foundation (Duo sur vélo un peu bavard) C’est en abordant le développement durable, les fausses origines des fameuses études de genre et les mystères de l’identité sexuelle que notre duo, en proie aux liens ambigus qui animent, discute à bâtons rompus de la portée réelle de nos actes politiques et militants, de la banane Fairtrade au mariage équitable. Une discussion de haut vol, un exercice de haute voltige, c’est selon. BEETHOVEN METALO VIVACE / Christophe Bouffartigue Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo. On y découvre une symphonie classique découpée à la guitare saturée. On y rencontre un curieux acrobate en queue de pie qui joue de la guitare électrique en grimpant à une corde. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 29 novembre 2019 – 20h30 à 22h00

