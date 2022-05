Short- soirée loufoque Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Short- soirée loufoque Le Volume, 11 mars 2016 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 11 mars 2016, 20h30 Sur place entrée payante Pour sa “soirée loufoque” annuelle, le Volume laisse les commandes au collectif AÏE AÏE AÏE Pour sa “soirée loufoque” annuelle, le Volume laisse les commandes au collectif AÏE AÏE AÏE, qui enfile son SHORT à trois jambes et vous propose une soirée surprise durant la laquelle la musique et les sons seront à l’honneur. Venez comme vous voulez, en short ou en moon boots et partez sous la lune…

SHORT est une combinaison de courtes formes de spectacle vivant curieux de toutes les disciplines artistiques, dont la durée peut varier entre 15 et 30 minutes. L’occasion de découvrir plusieurs propositions le temps d’une soirée avec les artistes du collectif et leurs invités. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 11 mars 2016 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Short- soirée loufoque Le Volume 2016-03-11 was last modified: by Short- soirée loufoque Le Volume Le Volume 11 mars 2016 20:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine