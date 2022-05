séance publique / Jean Benoit Lallemant Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

séance publique / Jean Benoit Lallemant Le Volume, 7 janvier 2016 19:10, Vern-sur-Seiche. 7 janvier – 3 février 2016 Sur place Espace d’exposition du Volume / entrée libre/ tout public Exposition art contemporain Séance publique propose de rendre visite au pouvoir.

La genèse du web fut portée par la vision idyllique d’une agora sans contrainte physique, aujourd’hui reléguée au rang d’utopie. Malgré le contrôle qui s’exerce sur ce réseau mondial, il demeure néanmoins un facilitateur de l’expression et des échanges au développement toujours croissant. Alors que la puissance de calcul, les algorithmes et la mise en réseau ont fait subir à de nombreux secteurs d’activités de profondes mutations, d’autres émergent et se déploient de manière tentaculaire. Le domaine du politique, en reste face à ces bouleversements, ne semble pas enclin à associer dans son fonctionnement ce nouveau monde. N’intégrant pas ces transformations, les structures organisationnelles classiques se révèlent vieillissantes et tendent à l’obsolescence.

Face à ce constat, Jean-Benoit Lallemant présente au Volume un ensemble de trois œuvres pour contribuer à une mise à jour de l’action politique. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine jeudi 7 janvier 2016 – 19h10 à 22h00

vendredi 8 janvier 2016 – 15h00 à 18h30

samedi 9 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

samedi 9 janvier 2016 – 13h30 à 16h00

mardi 12 janvier 2016 – 15h00 à 18h00

mercredi 13 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

mercredi 13 janvier 2016 – 13h30 à 18h00

vendredi 15 janvier 2016 – 15h00 à 18h30

samedi 16 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

samedi 16 janvier 2016 – 13h30 à 16h00

mardi 19 janvier 2016 – 15h00 à 18h00

mercredi 20 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

mercredi 20 janvier 2016 – 13h30 à 18h00

vendredi 22 janvier 2016 – 15h00 à 18h30

samedi 23 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

samedi 23 janvier 2016 – 13h30 à 16h00

mardi 26 janvier 2016 – 15h00 à 18h00

mercredi 27 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

mercredi 27 janvier 2016 – 13h30 à 18h00

vendredi 29 janvier 2016 – 15h00 à 18h30

samedi 30 janvier 2016 – 10h00 à 12h30

samedi 30 janvier 2016 – 13h30 à 16h00

mardi 2 février 2016 – 15h00 à 18h00

mercredi 3 février 2016 – 10h00 à 12h30

mercredi 3 février 2016 – 13h30 à 18h00

Détails Heure : 19:10 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

séance publique / Jean Benoit Lallemant Le Volume 2016-01-07 was last modified: by séance publique / Jean Benoit Lallemant Le Volume Le Volume 7 janvier 2016 19:10 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine