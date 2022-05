Sculpture club Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Sculpture club Le Volume, 27 avril 2017 19:00, Vern-sur-Seiche. 27 avril – 31 mai 2017 Sur place entrée libre exposition/ installation Dans certaines de ses œuvres, Laurent Perbos opère une récupération de jeux déjà existants, comme les tables de ping-pong ou les ballons de footballs, dont il détourne les codes. Le spectateur se voit proposer des jeux, a priori bien définis qui, à un moment donné, s’éloignent de leurs buts, transgressent leurs règles et proposent une autre réflexion sur les notions d’échec et de réussite, de compétitivité et de concurrence, de divertissement ou de travail.” Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

