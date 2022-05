Sabordage – Compagnie La Mondiale Générale Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Sabordage – Compagnie La Mondiale Générale Le Volume, 25 mars 2018 16:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 25 mars 2018, 16h30 Sur place Entrée à 5€ / 6€ / 8€ / 11€ – Réservation conseillée 02 99 96 36 Acrobatie circacienne Sabordage n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni la nôtre, ni celle du voisin. C’est l’histoire d’un mensonge fait à l’homme par l’homme : le mirage de son importance, le piège de son existence, l’art de se persuader que sa route ne mène pas à une mort certaine. Un cirque humain où il est question d’équilibres et de situations absurdes, de beauté et d’autodestruction. Dans ce monde aux mauvaises règles du jeu, aucune réponse n’est la bonne. Une fable sans drame, sans catastrophe ni cynisme à la con ; en fait c’est une blague, une farce, une imposture ! durée 40 minutes Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ dimanche 25 mars 2018 – 16h30 à 17h05

Détails Heure : 16:30 - 17:05 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Sabordage – Compagnie La Mondiale Générale Le Volume 2018-03-25 was last modified: by Sabordage – Compagnie La Mondiale Générale Le Volume Le Volume 25 mars 2018 16:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine