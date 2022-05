RVB/H2O d’Edouard Sautai Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

RVB/H2O d’Edouard Sautai Le Volume, 6 janvier 2017 15:00, Vern-sur-Seiche. 6 janvier – 8 février 2017 Sur place entrée libre Le sol couvert d’un vaste miroir d’eau se dérobe pour laisser place à un vide béant qu’éclaire le rouge, le vert et le bleu du pixel vidéo RVB/H2O est une nouvelle proposition contextuée de transformation de l’espace qui fait du lieu lui-même une œuvre. L’espace d’exposition est traité par l’ajout d’un plan d’eau faisant office de miroir et par le traitement chromatique des vitrages. Ces deux interventions se télescopent pour déstabiliser les repères habituels. Elle plonge le visiteur au cœur d’une expérience à la fois physique et esthétique et lui offre une autre vision du Volume. RVB/H2O interroge la perception sensorielle et de la fabrication des images. Qu’il s’agisse de notre vision renversée par notre œil ou de la composition de la lumière que nous percevons il elle nous rappelle que tout n’est qu’apparence. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

