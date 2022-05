Rue de la bascule Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rue de la bascule Le Volume, 31 janvier 2015 18:00, Vern-sur-Seiche. Samedi 31 janvier 2015, 18h00 Sur place Spectacle Compagnie Les becs verseurs/ Marina Le Guénnec 18h/ le Volume/entrée payante/ réservation conseillée/ tout public à partir de 7 ans (Séance scolaire le vendredi 30 janvier à 14h30) L’histoire est celle de Germain, le facteur. Tous les jours, il fait la tournée de son quartier, avec ses lettres, ses recommandés, ses catalogues et ses calendriers. C’est un homme qu’on aime. Il discute avec les gens, il fait partie de la vie du quartier. Le quartier, c’est le rond point, le cimetière, le bar du coin et tous les gens qui vivent par-là : la pétillante Pierrette Le Corre, Jasmin Beaulieu, le petit Leo. On les découvre à travers les yeux de Germain, dans le quotidien de sa tournée. Jusqu’au jour où…

http://lesbecsverseurs.org

