Rick le cube et les mystères du temps Le Volume, 14 mars 2015 18:00, Vern-sur-Seiche. Samedi 14 mars 2015, 18h00 Sur place spectacle audio-vidéo Au travers de ce concert/road-trip audiovisuel, l’équipe de Sati séduit par son univers singulier, ses musiques acoustiques, électroniques, ses bruitages et ses proce de s technologiques.

Artistes et public se retrouvent dans une même « bulle » où l’imaginaire et le réel se mélangent. Un spectacle propice aux sensations et aux émotions.

http://www.armada-productions.com Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine samedi 14 mars 2015 – 18h00 à 19h00

