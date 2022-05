REPORTÉ – LA CONVIVIALITE / Compagnie Habemus Papam de Hoedt et Piron Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

REPORTÉ – LA CONVIVIALITE / Compagnie Habemus Papam de Hoedt et Piron Le Volume, 10 avril 2020 21:00, Vern-sur-Seiche. Vendredi 10 avril 2020, 21h00 Sur place Entrée payante (11€ – 8€ – 5€) / Réservation conseillée accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 Conférence-spectacle pop et iconoclaste Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, ex-profs de français, s’en prennent avec précaution aux dogmes de la langue, bousculent quelques idées reçues et font danser les mots en “en” ou bien en “an” sur leur tableau magique. Ils nous proposent une approche pop et iconoclaste de, par exemple, l’invariabilité du participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la position du complément dans la phrase. La convivialité de l’étymologie, qui l’eût cru ? Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 10 avril 2020 – 21h00 à 22h00

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

