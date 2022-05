REPORTÉ – Exposition Léa Le Bricomte Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

REPORTÉ – Exposition Léa Le Bricomte Le Volume, 29 avril 2020 10:00, Vern-sur-Seiche. 29 avril – 5 juin 2020 Sur place Entrée libre accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 Exposition d’art contemporain / Installation Léa Le Bricomte convoque dans ses oeuvres les symboles de la guerre et l’esprit des guerriers pour mieux en déjouer les interprétations historiques et morales. Qu’elle détourne des armes en jouets, des munitions en mandala ou des obus en skateboards, il s’agit toujours pour elle d’opérer des déplacements qui renversent leurs significations usuelles dans le sens d’un surplus de vitalité. A contrecourant de leur usage mortifère, la métamorphose esthétique de la lutte armée lui permet en effet d’ouvrir son discours à une anthropologie du conflit martial qui revalorise les notions de spiritualité, de jeu ou d’apparat. Florian Gaieté Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

