REPORTÉ – Duo circacien sur tabourets Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

REPORTÉ – Duo circacien sur tabourets Le Volume, 27 mars 2020 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 27 mars 2020, 20h30 Sur place Entrée payante (11€ – 8€ – 6€ – 5€) / Réservation conseillée accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 BANKAL / De Ronan Duée et Dorian Lechaux – Production de la Compagnie Puéril Deux mecs, ils sont dans la construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé est encore au stade expérimental mais c’est hyper avant-gardiste. Et ça tient ? Bien-sûr… En fait ce sont des artisans de l’action ces deux mecs. Ils cherchent à tenir en équilibre sur cette limite intime et fugace entre le danger et la chute. Pas de raison ou de morale, nous sommes ici pour passer un moment simple, fragile et délicat. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 27 mars 2020 – 20h30 à 21h30

