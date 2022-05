Rencontre musicale / JP Nataf Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre musicale / JP Nataf Le Volume, 19 octobre 2018 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 19 octobre 2018, 20h30 Sur place entrée payante accueil.volume@vernsurseiche.fr, 0299629636 Rencontre musicale Des innocents, des albums de groupes, des sessions en solo, des coups de main et des accolades, des B.O de films, des reprises en duo-ainsi va la carrière en long métrage de JP Nataf, entre tonus rock et dentelle pop, douceurs de sucre et noirceur secrètes. A l’assaut de la Grande Ourse, la guitare de JP Nataf réécrit la musique des sphères. Ici il vient partager son travail musical en toute intimité. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

