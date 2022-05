Rencontre musicale Le Volume, 7 février 2020 20:30, Vern-sur-Seiche.

Vendredi 7 février 2020, 20h30 Sur place Entrée libre / Réservation obligatoire accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36

MATHIEU BOOGAERTS / Association 45 Tours

Il joue de plein d’instruments différents, il joue des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue du reggae et des comptines, il joue avec Dick Annegarn et aime aussi Alain Souchon, il écrit en Afrique ou alors en Europe, il colorie des ciels et dessine des princesses, il invente une chanson ronde comme un bonbon, claire comme un cristal, petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît simple. Voilà : Boogaerts est un artiste simple et précieux. Le principe de la rencontre repose sur un mini-concert (45 minutes) et un échange avec le public.

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

vendredi 7 février 2020 – 20h30 à 21h30