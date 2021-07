Vern-sur-Seiche Le Volume Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Que du bonheur Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Que du bonheur Le Volume, 19 novembre 2021 20:30-19 novembre 2021 21:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 19 novembre, 20h30 Entrée payante / Résevation obligatoire 0299629636, accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr Pierre BONNAUD Fred est amoureux ! Et cela bouscule tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur.

Un spectacle où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu'on autorise, ou pas.

02 99 62 96 36

