Piletta remix – Collectif Wow Le Volume, 21 octobre 2017 17:30, Vern-sur-Seiche. Samedi 21 octobre 2017, 17h30 Sur place Entrée payante – Réservation conseillée 02 99 62 96 36 Spectacle dans le cadre du Festival Marmaille Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison, au milieu d’une pinède, avec son père et sa grand-mère, Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Piletta, cachée derrière la porte de la cuisine, surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre, entre son père et le médecin du village. Elle ne saisit pas tout, mais assez pour comprendre que la situation est grave. Le médecin n’est pas très optimiste, et ne voit qu’un remède pour sauver la grand-mère : une fleur rare et éphémère. la fleur de Bibiscus. Cette fleur, comprend Piletta, on ne la trouve que sur les flancs d’une colline éloignée dont elle n’a jamais entendu parlé : la colline de Bilipolis. Et cette fleur, dira le docteur, il faut la ramener avant la prochaine pleine lune : dans trois jours. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ samedi 21 octobre 2017 – 17h30 à 18h30

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

